СМИ: депутат, выступавший за курортный сбор, улетел в Испанию

Российский депутат Владимир Петров, который проявлял заботу о внутреннем туризме и даже призывал обложить выезжающих за рубеж туристов дополнительным сбором, отправился отдыхать в Испанию. Как сообщает "Лайф", там у него есть недвижимость.

Впрочем, сам Петром заявил, что этот факт к делу никак не относится, пишет издание. В беседе с "Лайфом" парламентарий рассказал, что с россиян, выезжающих за границу, будут брать не более 100 рублей: "Ростуризм будет сам определяться с курортными сборами в зависимости от отношений между странами. Потому что уже не раз было понятно, что туристическое направление имеет и политическое значение. Поток туристов является экономическим рычагом при решении политических вопросов. Я считаю, что туристы должны находиться в равных условиях при совершении выбора, в какую страну поехать отдыхать. Если платишь за Сочи 100 рублей, плати и за Анталью".

Депутат считает, что подобное предложение — это забота о внутреннем туризме. По его мнению, если в стране есть пошлина на продукты питания и автомобили, то можно ввести и курортный сбор.