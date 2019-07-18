СМИ: брат убитой в Испании россиянки признался в преступлении

Главное следственное управление СКР по Москве приняло к производству дело об убийстве 14-летней гражданки России. Москвичка была найдена зарезанной 16 июня в квартире в городе Матаро (Испания), где она проживала с матерью и 16-летним братом.
Сразу после преступления брат девочки исчез.
Как стало известно «МК», через неделю после убийства в столичный отдел полиции обратился 18-летний житель Москвы. С его слов, с ним через Интернет связался знакомый и заявил, что в Испании убил свою сестру и сбежал из страны.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.Темы: Русская Испания