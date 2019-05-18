Сбербанк запустил онлайн-переводы в Испанию и ещё 13 стран Европы

Российский Сбербанк запустил сервис денежных онлайн-переводов в ряд европейских стран. Об этом говорится в пресс-релизе финансовой организации. Переводы осуществляются через «Сбербанк Онлайн». Пока - только для устройств на iOS, но вскоре обещают и на Android.
Сейчас переводы возможны в 14 стран: Австрию, Бельгию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Литву, Нидерланды, Португалию, Финляндию, Францию, Эстонию. Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а комиссию за транзакцию составляет 1%.
Для совершения перевода клиенту необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», далее выбрать страну и указать сумму перевода. После чего ввести номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя. Максимум через три рабочих дня деньги появятся на счету получателя.
«Сегодня мы расширяем географию и запускаем переводы на счета в банки Европы. Оформление перевода в мобильном приложении займет всего пару минут», - заявил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.Темы: Русская Испания Бизнес