Санчес созвонился с Путиным

В четверг, 6 сентября, состоялся телефонный разговор между председателем правительства Испании Педро Санчесом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Политики обсудили двусторонние отношения, а также затронули вопрос отношений России и Европейского союза.

Как сообщает La Razón со ссылкой на источники во Дворце Монклоа, разговор состоялся в рамках «серии телефонных бесед, которые премьер-министр проводит с иностранными лидерами».

В Кремле сообщили, что инициатива звонка принадлежит Санчесу, а также добавили, что оба лидера выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в разных областях, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные вопросы, а также договорились продолжить налаживать связи между двумя странами на разных уровнях.