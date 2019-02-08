Санчес призвал к полноценному участию России в работе Совета Европы

"Принципиально найти пути, которые позволят полноценное участие Российской Федерации в Совете Европы, которые бы позволили, чтобы все члены пользовались своими правами и выполняли обязательства", - заявил Санчес, выступая в комитете министров Совета Европы в Страсбурге. Его выступление транслировал испанский телеканал 24 Horas. Премьер также заявил о необходимости развития защиты прав человека, правового государства и демократии.

"Европа столкнулась с новым разделом - граждане с защищенными правами, которые могут обратиться с исками в Европейский суд по правам человека, и граждане, у которых нет такой возможности", - добавил испанский премьер.

Он сказал, что Совету Европы сложно "иметь легитимность для продвижения правового государства за свои пределы, если он не будет работать для разрешения проблематики своих собственных институтов, в особенности тех, с которыми мы сталкиваемся в отношениях с Российской Федерацией".

Санчес заявил, что все институты и механизмы Совета Европы должны быть доступны на территории всех государств-членов. Кроме того, по его словам, "граждане должны иметь возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, если исчерпаны все судебные внутренние институты".

Источник: РИА Новости