S7 запускает новый рейс из Москвы на Тенерифе

Авиалиния S7 будет дважды в неделю летать по маршруту Тенерифе-Москва.

Рейс по понедельникам и четвергам будет выполнять самолёт Airbus 320 NEO, который рассчитан на 164 пассажиров. В общей сложности в этом году в продажу поступит около 25 тысяч билетов.

S7 будет вылетать с Тенерифе в 20:20 и прибывать в столицу России в 05:45. Отправление рейса из Москвы намечено на 13:25 с прибытием на Канары в 19:20.

Руководство S7 положительно оценивает потенциал проекта, ввиду популярности Тенерифе как туристического направления, а также «коммерческих связей» между Испанией и Россией.

Ещё один рейс из Москвы на Тенерифе выполняет авиакомпания «Аэрофлот».