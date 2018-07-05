Сигнализация с элементами "умного дома" сама вызывает охрану

Телекоммуникационная компания OliveNet с 2014 года успешно предоставляет высокоскоростной интернет на побережье Коста Дель Соль. Сегодня к списку услуг добавилась еще одна - возможность установить охранную PRO-систему нового поколения.

“Внимательно изучив рынок охранных сигнализаций на побережье, мы обнаружили, что в регионе, где сконцентрирована элитная недвижимость, где из-за несовершенства закона существует проблема окупасов, где каждый сезон наблюдается всплеск ограблений и краж, нет простого и надежного решения, защиты на все случаи жизни, - говорит коммерческий директор компании Марина Робертсон. - Мы поняли, что нужно срочно исправлять ситуацию, и представили нашим клиентам охранную систему Ajax Systems”.

Ajax Systems - это автономная беспроводная сигнализация с элементами умного дома и модулем GSM-связи. В ее основе - интеллектуальный центр, который собирает и анализирует данные с разных датчиков и беспроводных камер. Элементы фиксируют движение, звук, протечку, дым и открытый огонь, и в случае опасности система сама отправляет сигнал тревоги владельцу дома или на пульт охраны.

Сигнализация проста в использовании. После того, как специалисты компании OliveNet установят ее и настроят, клиенту остается лишь загрузить приложение на мобильный телефон и регулярно устанавливать обновления . Вместе с ними система получает новые функции и становится еще умнее. За всем, что происходит в доме, можно наблюдать прямо со смартфона. И даже в другой стране вы будете оперативно получать отчеты и узнавать о сработке датчиков.

В OliveNet отмечают, сигнализация Ajax может конкурировать с лидерами европейского рынка. Ведь она способна защитить не только дом, но и каждого члена семьи: “Все дело в тревожной кнопке в виде брелока. Одним нажатием ребенок может предупредить и родителей, и охранную компанию, подключенных к единой системе, что он в опасности. Например, если он заблудился или если к нему на улице пристают подозрительные лица,” - рассказывает коммерческий директор OliveNet Марина Робертсон.

Продукт уже зарекомендовал себя в 60 странах мира и особенно стал популярен в Северной и Южной Европе. Результаты опроса показывают, что 84% пользователей порекомендуют сигнализацию Ajax близким и друзьям. Недавно Ajax Systems получила престижную награду в сфере профессиональных охранных систем – Security & Fire Excellence Awards.

OliveNet является официальным партнером Ajax Systems. Дом, квартира, офис или склад будут под надежной охраной компании TechCo с номером лицензии - DGSP 2979.

Справка

Компания OliveNet уже 5 лет предоставляет услуги связи и активно развивает собственную оптоволоконную сеть на побережье Коста Дель Соль. К началу 2018 года количество клиентов OliveNet превысило 20 тысяч человек. Среди основных услуг - широкополосный доступ в Интернет, мобильная связь и интерактивное телевидение.

Подробности - на сайте olivenet.es