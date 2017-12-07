«Русский журнал» устраивает новогоднюю вечеринку в Барселоне

22 декабря «Русский журнал» приглашает всех на главную, самую праздничную, и знаковую для издания фиесту года, чтобы отметить Рождество и Новый год по-русски. «Это прекрасный повод себя показать и на других посмотреть. Завести новые знакомства и встретиться со старыми друзьями», - отмечают организаторы вечеринки.

«Русский журнал» возвращается к традиции отмечать приход Нового года и проводы Старого года в преддверии католического Рождества. В программе праздника: эксклюзивный кейтеринг с холодными и горячими закусками, вино, кава и коктейли от лучших барменов Испании, дегустации продуктов «гурмэ», модное дефиле и дефиле причесок, интересные презентации партнеров мероприятия, выступление известной певицы, музыкальное сопровождение от профессионального диджея. «А поскольку вечеринка будет новогодняя, то будем дарить подарки у рождественской елки и разыгрывать много призов. Наши партнёры постарались, и никто не уйдет с вечеринки без подарка. А в лотерее будут разыграны только эксклюзивные лоты. Чтобы атмосфера соответствовала поводу, мы нашли красивое историческое здание для проведения нашего праздника — дворец Palauet. Приходите нарядные повеселиться с нами и испытать удачу», - призывают организаторы.

Начало праздника в 18:30

Адрес: Passeig de Gràcia, 113, Barcelona

Обязательно предварительное бронирование участия по электронной почте info@revistarusa.net или по телефону 672 96 16 52 (WhatsApp). Если вы успеете попасть в списки гостей до 20 декабря, то входной билет будет иметь скидку и обойдется вам всего за 20 евро. На входе во время начала мероприятия стоимость – 25 евро.

После праздника можно будет продолжить веселье в ночном клубе OPIUM (VIP-проход включен в стоимость билета).