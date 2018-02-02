«Русский журнал» приглашает отпраздновать День всех влюбленных в Барселоне

«Русский журнал» в Барселоне приглашает вместе отметить День всех влюбленных.
«Вас ждет много интересного общения, розыгрыш призов и подарков и вечер в лучших традициях «Русского журнала» и MiratexMedia. Приходите и, возможно, именно в этот вечер вы встретите свою вторую половинку», - отмечают организаторы.
Участие в мероприятии бесплатное, но строго по спискам. Предварительная регистрация - по телефону и WhatsApp +34603514603, а также по электронной почте info@revistarusa.net.
Мероприятие начнется 14 февраля в 19:00 (место будет сообщено дополнительно записавшимся участникам).
Количество мест ограничено (максимальное количество участников - 40 человек).Темы: Русская Испания Барселона