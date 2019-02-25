Русский музей в Малаге подготовил новые выставки

26 февраля 2019 года в первом в Европе зарубежном филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге откроются выставки «Святые, царицы, работницы. Образ женщины в русском искусстве», «Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда» и «Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской». Европейские зрители смогут не только полюбоваться красотой и гармонией женских образов, но и увидеть, как от средневековья до ХХ века меняется роль женщины и отношение к ней в русском обществе и как на ее внешность, характер и деятельность влияют общественные события, мода, литература, искусство, говорится в пресс-релизе музея.

Годичная экспозиция «Святые, царицы, работницы. Образ женщины в русском искусстве» (26 февраля 2019 – 27 февраля 2020) представит около 180 произведений искусства XV – XX веков из собрания Русского музея: живопись, скульптура, иконы, костюмы. Посетители выставки увидят шедевры Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Павла Федотова, Ивана Крамского, Василия Сурикова, Александра Головина, Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и др.

Посетители выставки увидят эволюцию изображения женщин в русском искусстве – это и первые изображения святых и мучениц на иконах и фресках, роскошные парадные портреты русских императриц, изображения крестьянок и портреты умных и независимых русских женщин с энтузиазмом осваивавших новые виды деятельности и в конечном итоге менявших свою судьбу и судьбу России. Представленные на выставке произведения второй половины XIX века и ясно очерчивают круг женской жизни, анализируют ее главные этапы: детство и отрочество, обручение и замужество, рождение детей и потерю мужа, воспитание внуков, иногда – одинокую старость. В объект пристального интереса превратился и женский труд во всем его многообразии, будь то работа белошвейки или вышивальщицы, прачки или разносчицы.

Изобразительное искусство России вдохновлялось теми же идеями, что и литература, поэтому женские образы выстраиваются в очевидные параллели с литературными персонажами и сюжетами известных русских писателей. Женский вопрос становился все более актуальным, в особенности его аспекты, связанные с трудом и образованием, с материнством и семейным правом. Именно эти проблемы лежали в основе романов Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Чернышевского. Общество не осталось равнодушным к вопросу женской свободы. На экспозиции можно увидеть изображения курсисток Бестужевских курсов, давших толчок развитию женского образования, а в последствии и работниц, получивших равные права с мужчинами после февральской революции 1917 года. Между тем в конце XIX – начале XX века в фокусе внимания художников по-прежнему оставались женская внешность, все чаще – необычная, порой экзотическая красота и затейливые туалеты. Женский портрет сделался одним из ведущих жанров в изобразительных искусствах, а художники занялись, по выражению критиков, «исканием «некрасивой красоты». Превыше всего стала цениться индивидуальность, иными словами – личность. Сложные отношения складывались у новой власти с жанром ню, что отразилось в творчестве художников 1920-40-х. Несмотря на послабления в этом плане, случившиеся в конце 1950-х, даже в 1970-е изображение обнаженной натуры плохо укладывалось в каноны социалистического реализма и воспринималось как настоящий вызов. Образ русской женщины оставался противоречивым и порой трудноуловимым и в произведениях 1970-80-х, завершающих экспозицию.

На выставке «Русские художницы. На перекрестке традиций и авангарда» (26 февраля 2019 – 8 сентября 2020) отражающей вклад женщины в развитие отечественного искусства представлены 142 произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладное искусства XIX-XXI вв. Среди них - работы известных русских художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Голубкиной, Ольги Розановой, Веры Мухиной.

Эпоха преобразований, начатая Петром Великим, дала толчок и развитию национального светского искусства. Однако в Императорскую Академию художеств, основанную в 1757 году в Петербурге, женщин не принимали до середины 1840-х годов. Многих детей дворян с детства учили рисовать, но профессиональные занятия искусством для них считались постыдным делом. Между тем до наших дней дошел натюрморт пастелью «Цветы» русской императрицы Марии Федоровны, исполненный в духе голландской традиции ХVII века, который можно увидеть на выставке. С 1842-го при Петербургской рисовальной школе для вольноприходящих существовало специальное Женское отделение. Новой тенденцией 1870–1880-х годов были неудовлетворенность женщин своим неравноправным положением в русском обществе, стремление получить образование за границей. На экспозиции можно увидеть произведения Марии Башкирцевой, художницы, которая приобрела известность благодаря участию в выставках Парижского Салона в 1880-е. Башкирцева писала сцены из современной жизни, тонкие по настроению пейзажи, но лучше всего независимый характер автора, озабоченность вопросами равноправия женщин нашли отражение в портретном творчестве. Художница прославилась во Франции, однако в России стала известна только через несколько лет после смерти. 1910-е годы, особенно вторая их половина, дали сложную картину развития национального искусства и активного участия в этом процессе женщин. Свободы разного рода, выдвигаемые в качестве достижений революции, были подхвачены феминистками, значение которых было велико уже с конца XIX века. В русское искусство вступила плеяда образованных и всесторонне одаренных художниц, таких как Ольга Розанова, Надежда Лермонтова, Любовь Попова – живописцев, графиков, поэтесс, художников театра, преподавателей, проектировщиков моды и текстиля, оформителей праздников.

Изобретательной в своих поисках нового языка живописи была Наталия Гончарова, во всех начинаниях поддерживавшая Михаила Ларионова. Ярко блеснули на эпатажных авангардных выставках Надежда Удальцова и Александра Экстер. По сути, именно художницы являлись инициаторами создания первого в России общества авангардистов «Союз молодежи».

Неоклассические тенденции для искусства России 1910-х годов – столь же характерное явление, как и развитие авангардных поисков. Ярчайшая представительница этого направления Зинаида Серебрякова именно тогда создала свои лучшие картины. На выставке можно увидеть и работы бывших воспитанниц художественной школы Елизаветы Званцевой в Петербурге Надежды Лермонтовой, Веры Жуковой, Софьи Дымшиц-Толстой.

1920-е годы представляли в искусстве столь же противоречивую по тенденциям картину, как и предшествующее десятилетие. Художники творили, несмотря на голод и разруху, царившие в стране в дни Гражданской войны. Наряду с экспериментами в поисках формы, живописцы много работали над образом «нового человека», общественной, производственной и сельскохозяйственной темами. Беспредметная живопись в начале 1920-х по-прежнему была привлекательна для молодежи, особенно для учениц Казимира Малевича и Михаила Матюшина, например, сестер Марии и Ксении Эндер. Любовь Попова, чьи произведения представлены на выставке, как и ряд ее коллег-конструктивистов, в начале 1920-х отказалась от станкового искусства в пользу «производственного» делания нужных гражданам социалистического общества вещей. В созданных ею проектах дамских платьев нашел отражение ее опыт художницы авангарда. К интересным достижениям советской моды тех лет принадлежат также проекты Экстер.

В 1930-е художницы разделили судьбу своих коллег-мужчин. Вмешательство коммунистической партии в дела искусства пагубно сказалось на его развитии. Новой власти нравился натуралистический реализм и в ряде случаев – идеализирующий реальность неоклассицизм. Инакомыслие преследовалось, а не смирившиеся обрекали себя на положение андеграунда.

Постсупрематическое начало свойственно экспрессивной живописи в серии автопортретов Марии Казанской. Одиночество, хрупкость внутреннего мира ощутимы в произведениях Татьяны Глебовой, последовательницы Павла Филонова. Как символ наступившего сурового времени воспринимаются созданные ею безлюдные пейзажи.

В 1950-60-е некоторые художницы уже начинали смелые эксперименты – задолго до перестроечного времени. Таков, например, религиозный беспредметный триптих Марии Элькониной «Композиция с крестами» в скульптуре, представленный на выставке. Но время расцвета неофициального искусства настало позже.

В 1980–1990-е годы женщины – скульпторы, живописцы и графики – были активно представлены в художественных союзах, на выставках и в публикациях. Наталия Нестерова, Ольга Булгакова выделялись метафоричностью своих произведений. Татьяна Назаренко, много работала и как живописец, и как автор скульптурных композиций. В начале 1990-х появилась серия работ «Русский дизайн» Ольги Флоренской, соосновательницы петербургской художественной группы «Митьки».

В 2000-е годы число женщин-участниц художественного процесса в России не уменьшилось. Диапазон тем, стилей и манер, используемый женщинами-художницами в нынешней России, чрезвычайно разнообразен, а картины, скульптуры, инсталляции художниц, работающих в разных жанрах и манерах, экспонируются в выставочных залах по всему миру.

Третья выставка «Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской» (26 февраля 2019 – 8 сентября 2020), открывающаяся в филиале Русского музея в Малаге, является в немалой степени продолжением и расширением темы «В гостях у Русского музея». В экспозицию «Графика русских художниц из коллекции Кристины Гмуржинской» вошли 26 произведений знаменитых представительниц отечественного искусства 1900-30-х. Среди них Елена Гуро, Соня Делоне, Ольга Розанова, Любовь Попова, Надежда Удальцова, Наталья Гончарова, Александра Экстер.

Антонина Гмуржинска (1926–1986) была одним из первых западных коллекционеров, проявивших глубокий и серьезный интерес к русскому искусству первых десятилетий ХХ века. Ее коллекция была прекрасно известна ценителям искусства, и произведения из ее состава нередко экспонировались в разных странах, публиковались в книгах, каталогах и альбомах.Дело, начатое Антониной Гмуржинской, вот уже несколько десятилетий продолжает ее дочь, Кристина. За эти годы коллекция разрослась и пополнилась произведениями, которые не были доступны в 1950 - 70-е годы, когда русское искусство собирала Антонина Гмуржинска.

Тема «Женщины-художницы в России» не составляет специального раздела в этой коллекции. Однако в собрании Кристины Гмуржинской есть редко встречающиеся в других коллекциях произведения таких художников, как Елена Гуро, Ксения и Мария Эндер, Анастасия Ахтырко. Некоторые художницы, например, Антонина Софронова, представлены целым циклом произведений, известным единичными графическими листами в других собраниях. Многие работы из коллекции Гмуржинской открывают неизвестные страницы в творческих биографиях знаменитых мастеров. Так, в последние несколько лет своей жизни Казимир Малевич работал над оформлением архитектурных сооружений. Одной из его верных учениц и помощниц была Анна Лепорская. Вместе с ней Малевич создал проект оформления Красного театра в Ленинграде (1931–1932). Идея художника состояла в абсолютно новом беспредметном подходе к декорированию общественных пространств. Эскизы оформления Красного театра из коллекции Гмуржинской вместе с произведениями из собрания Русского музея – важнейшие иллюстрации того, как могли бы выглядеть его интерьеры, если бы проект был реализован.

Выставочные проекты Государственного Русского музея осуществляются при поддержке компании «ФИНСУДПРОМ» и члена попечительского совета фонда «Друзья Русского музея», российского предпринимателя и мецената г-на Игоря Шехелева.