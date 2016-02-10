Русский кинофестиваль в Марбелье соберет средства для тяжелобольного ребёнка

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
      • Испанский сектор элитной недвижимости переживает лучший за многие годы период
      • В Испании началась распродажа банковской недвижимости со скидками до 40%
      • Дизайнер из Валенсии спроектировал необычную студию под мостом
      • Цены на недвижимость в Испании могут вырасти на 3% до конца года
      • Названы 16 испанских городов с запредельным уровнем смога
      • 20 лучших городов Европы для инвестиций в недвижимость
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
      • Renfe анонсирует распродажу билетов на поезда AVE по 25 евро
      • Из Барселоны в Сьюдаделу можно будет добраться на пароме Trasmediterránea
      • В аэропортах Барселоны, Мадрида и Бильбао - самые дорогие в Испании парковки
      • На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле
      • В Мадриде появится скутершеринг
      • Испанские отели занимают второе место по количеству премий Tripadvisor
      • Новая видеопрезентация Испании от Marca España
      • Испанские машинисты устраивают серию забастовок в марте
      • Подключиться к WiFi в Барселоне станет проще
      • Остров Иерро переходит на возобновлямые источники энергии
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
      • Moody’s: конфликт в Каталонии ставит под угрозу рейтинг Испании
      • Уровень дефицита в Испании оказался самым высоким среди стран ЕС
      • Оборот ресторанного бизнеса в Испании в августе вырос на 4,1%
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
      • Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией
      • В Мадриде активизировались латиноамериканские банды
      • В Жироне полторы сотни автомобилей пострадали от рук хулиганов
      • На юго-западе Тенерифе зафиксировано землетрясение силой 4 балла
      • В Мадриде началась бессрочная забастовка мусорщиков
      • На Канарах появились комары, переносящие вирус Зика
      • Неожиданная находка на дне озера в Мадриде
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
      • Барселона: минута молчания в память о жертвах теракта
      • Барселона: митинг за единую Испанию
      • Новый год в Мадриде
      • Донья Летисия и донья София не поделили принцесс
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
      • Открыта регистрация на I Русско-испанский конгресс женщин-предпринимателей
      • СМИ: русские сделают из Аликанте новую Марбелью
      • На Коста-Брава ожидается приток русских туристов
      • Россияне лидируют по росту турпотока в Испании
      • Ибицу продвигают на российском туристическом рынке
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Русский кинофестиваль в Марбелье соберет средства для тяжелобольного ребёнка

          Русский кинофестиваль в Марбелье соберет средства для тяжелобольного ребёнка

          18:55 11.02.2016

          В этом году Международный Фестиваль Русского Кино в Марбелье (MIRFF 2016) собирает средства для подопечного Благотворительного фонда Константина Хабенского, Попыванова Артемия.

          Тема благотворительности, поднятая организаторами фестиваля и их единомышленниками (Проекты Дети Солнца и Joy of Life) в 2015 году, получила живой отклик в сердцах многих людей. Своим активным участием во многих благотворительных акциях фестивальной недели они оказали реальную помощь нуждающимся. Вот и в этом году добрая инициатива продолжит своё существование. Сбор средств пройдёт во время Благотворительного марафона Joy of Life, некоммерческих показов фильмов-участников и на Церемонии Награждения, посредством проведения благотворительного аукциона.

          Идея организаторов фестиваля собирать средства на лечение конкретного ребёнка понятна и прозрачна, и полностью поддерживается представителями  Благотворительного фонда Константина Хабенского.

          «История маленького мальчика Артемия не может не тронуть сердца наших соотечественников. Артемий – единственный и долгожданный ребенок в семье Попывановых. С самого рождения смышленый и резвый мальчишка радовал родителей своими успехами.  Он активно осваивал пространство своей кроватки, рано начал улыбаться и гулить, а еще очень смешил маму с папой, стараясь копировать голубей, которые каждое утро слетались к окну его комнаты и громко ворковали», - рассказывают организаторы фестиваля.

          Когда Теме исполнилось 6 месяцев, мама отправилась с сыном на плановый осмотр к педиатру. На приеме выяснилось, что мальчик за последние несколько месяцев совсем не набрал вес. По рекомендации врача мама стала предлагать ребенку более калорийные блюда.  Но Артемий, всегда отличавшийся хорошим аппетитом,  вдруг стал отказываться от еды, а то, что съедал, часто срыгивал.

          Его вообще как будто подменили: он стал капризным и вялым. Причину этого состояния еще, наверное, долго бы не узнали, если бы не случайное падение. В мае 2014 года Артем ударился головой, упав со стульчика для кормления, и родители отвезли его в больницу. 

          Результаты проведенного МРТ головного мозга повергли родителей в шок: у сына опухоль. Артемия направили в НИИ НХ им. Бурденко, где была срочно проведена операция по удалению образования. Нейрохирурги прекрасно справились со своей задачей, и мальчик начал быстро восстанавливаться. Больше года болезнь не давала о себе знать. Тема вновь стал прежним: активным и жизнерадостным малышом. Родители постепенно поверили в то, что самое плохое осталось позади.

          Но, к сожалению, недавно коварный недуг вернулся.  Последнее МРТ показало, что опухоль снова начинает расти. Сейчас, для того чтобы остановить ее развитие, Теме нужно безотлагательно пройти курс химиотерапии.  Стоимость  курса – 294 770,75 рублей.

          Артемий еще маленький, но он уже понимает, что болезнь у него такая, что требует собрать все свои мужские силы и бороться. И он к этому готов. Потому что он очень любит маму с папой, своих друзей, коллекцию машинок, голубей и вообще жизнь. Давайте поддержим малыша и поможем ему победить!

          В случае, если на лечение Артемия будет собрана большая сумма, чем требуется, средства будут направлены на лечение других подопечных фонда.   

          Темы: Русская Испания  Марбелья

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          Видеоролик, который привел к отставке главы правительства Мадрида К.Сифуэнтес Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2018