Русский кинофестиваль в Марбелье соберет средства для тяжелобольного ребёнка

Тема благотворительности, поднятая организаторами фестиваля и их единомышленниками (Проекты Дети Солнца и Joy of Life) в 2015 году, получила живой отклик в сердцах многих людей. Своим активным участием во многих благотворительных акциях фестивальной недели они оказали реальную помощь нуждающимся. Вот и в этом году добрая инициатива продолжит своё существование. Сбор средств пройдёт во время Благотворительного марафона Joy of Life, некоммерческих показов фильмов-участников и на Церемонии Награждения, посредством проведения благотворительного аукциона.

Идея организаторов фестиваля собирать средства на лечение конкретного ребёнка понятна и прозрачна, и полностью поддерживается представителями Благотворительного фонда Константина Хабенского.

«История маленького мальчика Артемия не может не тронуть сердца наших соотечественников. Артемий – единственный и долгожданный ребенок в семье Попывановых. С самого рождения смышленый и резвый мальчишка радовал родителей своими успехами. Он активно осваивал пространство своей кроватки, рано начал улыбаться и гулить, а еще очень смешил маму с папой, стараясь копировать голубей, которые каждое утро слетались к окну его комнаты и громко ворковали», - рассказывают организаторы фестиваля.

Когда Теме исполнилось 6 месяцев, мама отправилась с сыном на плановый осмотр к педиатру. На приеме выяснилось, что мальчик за последние несколько месяцев совсем не набрал вес. По рекомендации врача мама стала предлагать ребенку более калорийные блюда. Но Артемий, всегда отличавшийся хорошим аппетитом, вдруг стал отказываться от еды, а то, что съедал, часто срыгивал.

Его вообще как будто подменили: он стал капризным и вялым. Причину этого состояния еще, наверное, долго бы не узнали, если бы не случайное падение. В мае 2014 года Артем ударился головой, упав со стульчика для кормления, и родители отвезли его в больницу.

Результаты проведенного МРТ головного мозга повергли родителей в шок: у сына опухоль. Артемия направили в НИИ НХ им. Бурденко, где была срочно проведена операция по удалению образования. Нейрохирурги прекрасно справились со своей задачей, и мальчик начал быстро восстанавливаться. Больше года болезнь не давала о себе знать. Тема вновь стал прежним: активным и жизнерадостным малышом. Родители постепенно поверили в то, что самое плохое осталось позади.

Но, к сожалению, недавно коварный недуг вернулся. Последнее МРТ показало, что опухоль снова начинает расти. Сейчас, для того чтобы остановить ее развитие, Теме нужно безотлагательно пройти курс химиотерапии. Стоимость курса – 294 770,75 рублей.

Артемий еще маленький, но он уже понимает, что болезнь у него такая, что требует собрать все свои мужские силы и бороться. И он к этому готов. Потому что он очень любит маму с папой, своих друзей, коллекцию машинок, голубей и вообще жизнь. Давайте поддержим малыша и поможем ему победить!

В случае, если на лечение Артемия будет собрана большая сумма, чем требуется, средства будут направлены на лечение других подопечных фонда.