Русский и беларус инвестируют в питьевую воду и велосипеды в Андорре и Испании

Два молодых инвестора из России и Беларуси купили завод по производству воды Aigües d'Arinsal в Андорре, а также собираются открыть магазины велосипедов в Барселоне, Мадриде и Валенсии.

Компания Aigües d'Arinsal закрылась два года назад, когда в бутилированной воде были обнаружены бактерии, ставшие причиной массовых отравлений. Бизнесмены Илья Роусс и Антон Ярошук собираются начать с нуля: полностью сменить оборудование, торговую марку и скважину, а воду они планируют поставлять в страны Персидского залива. По информации Diari d'Andorra, продажи новой марки бутилированной воды могут стартовать в ближайшие полтора года.

Кроме того, молодые предприниматели намерены развивать сеть магазинов велосипедов премиум-класса в сотрудничестве с казахской маркой "Астана".

В планах бизнесменов также перенести в Андорру или Барселону принадлежащие им компании, специализирующиеся на разработке видеоигр и спортивном маркетинге, которые в настоящее время базируются в Дубае и Минске.

Роусс уже возглавляет две недавно созданные в Барселоне компании: Raiders Boutique, специализирующаяся на спортивном инвентаре, и разработчик видеоигр X10 Squad. Ярошук является одним из основателей минской компании Vizor Games, которая также занимается созданием видеоигр.