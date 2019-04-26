Русские туристы тратят на хамон в Испании 200 евро

"Больше всего русские покупают иберийский хамон, особенно хамон-де-бельота (хамон из иберийской свиньи, вскормленной на желудях, самый качественный и самый дорогой хамон). Покупают самое хорошее", - рассказали агентству РИА Новости в одном из «Музеев хамона» - специализированном магазине. По словам собеседника агентства, в среднем турист из России тратит 150-200 евро. Сравниться с ним по этому показателю может только китайский турист.

Кроме того, нередко туристы из РФ покупают целую ногу, а её средняя стоимость составляет 500 евро. По словам продавца, однажды двое российских туристов оставили в магазине 1800 евро. Это две минимальные ежемесячные зарплаты в Испании. "Купили каждый по ноге, хамон в упаковке, лопатку (готовится аналогично хамону), сыр, свиную копченую колбасу", - уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянам могут запретить привозить домой хамон даже для личного потребления.