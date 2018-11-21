Русские открывают отели в Аликанте

Всё больше русских переезжает в Аликанте и устраивается на работу в сфере гостиничного дела.

По подсчётам «Русского дома», в провинции проживает более 20 тысяч русских. Центр в сотрудничестве с мэрией и представительством испанского правительства занимается организацией Дней России в Аликанте, посвящённых торговле и культуре.

Русская диаспора сконцентрирована преимущественно в Альтеа, Кальпе, Торревьехе и столице провинции, где за последние пять лет число выходцев из России резко выросло и достигло 3 тысяч.

Как отмечает руководитель «Русского дома» Александр Чепурной, русские в Испании ассоциируются уже не только с куплей-продажей недвижимости и иммиграцией. По его словам, в последние годы в Аликанте приезжают в первую очередь, представители среднего класса, которых привлекает климат, а также восстанавливающаяся испанская экономика. По мнению Чепурного, для русских в Аликанте открывается множество возможностей. Он рассказал, что значительная часть русских работает в туристическом секторе и гостиничной сфере, а некоторые даже открывают собственные отели. Кроме того, руководитель русского центра указывает на то, что в Аликанте с каждым годом всё больше соотечественников, которые работают удалённо через интернет или ведут международный бизнес.