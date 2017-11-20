Руководство филиала Эрмитажа в Барселоне просит мэрию разблокировать проект

Авторы инициативы по открытию филиала Эрмитажа в Барселоне обратились к муниципальным властям с просьбой решить вопрос о местоположении будущего музея и выразили сожаление в связи с недоверием со стороны чиновников. Как сообщают информационные агентства Испании, процесс застопорился год назад в ожидании необходимых разрешений на строительство.

В своем обращении представители проекта заверили, что готовы выслушать замечания чиновников и принять необходимые меры для устранения недочетов. Первоначальный план, представленный публике в июне 2016 года, подразумевал возведение здания музея в порту Барселоны. После презентации его технический отдел и сотрудники мэрии в течение полугода работали над третьим по счету планом развития портовой зоны Нуэва-Бокана, который был одобрен 30 марта. Параллельно с этим, авторы инициативы получили инвестиции на ее реализацию в размере 50 миллионов евро. Филиал Эрмитажа в каталонской столице возглавляет испанский ученый Хорхе Вагенсберг, а архитектор Ухо Пальярес отвечает за проект здания.

Вагенсберг и Пальярес отметили, что представители мэрии, сферы культуры и других организаций были детально ознакомлены с проектом. По их словам, в числе требований городской администрации значились его согласование с жителями района Барселонета и ряд усовершенствований в сфере мобильности в окрестностях музея. Эти пожелания были учтены с самого начала.

В ходе презентации проекта речь шла об открытии музея в мае 2019 года, однако сейчас руководству музея это видится маловероятным. Изначальный план подразумевал инвестиции в размере 38 миллионов евро в строительство музея, который объединил бы искусство и науку в рамках новой музеографической парадигмы. Предполагается, что филиал Эрмитажа займет площадь в 3 740 квадратных метров и разместится в здании, которое органично впишется в городской ландшафт.