Россиянка врезалась в Торревьехе в дерево и застряла в автомобиле

60-летняя женщина двигалась из Торревьехи (Аликанте) в направлении Лос-Монтесинос (Аликанте) по трассе CV-943. На 4-м километре она врезалась в дерево. В результате столкновения женщину зажало внутри автомобиля, и она не смола выбраться из машины самостоятельно.

Из Торревьехи на место происшествия прибыло несколько бригад спасателей, которые помогли россиянке покинуть машину через багажник.