Россиянка ответит перед судом за торговлю людьми в Испании

Россиянка с двойным гражданством, до недавнего времени проживавшая в Испании, обвиняется в организации торговли людьми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела завершено и, как подчеркнули в пресс-службе, «вина подозреваемой собранными доказательствами была полностью доказана и ей было предъявлено обвинение». Сейчас она содержится в Волгоградской области в следственном изоляторе.

По версии следствия, 34-летняя уроженка города Волжского, «находясь на территории Королевства Испании, с помощью троих своих знакомых - жительниц г.Волгограда и г.Волжского - организовала противозаконную деятельность, связанную с куплей-продажей людей, их вербовкой, перевозкой, передачей, перемещением через государственную границу Российской Федерации и последующим психологическим насилием для принуждения к занятию проституцией и консумацией на территории иностранного государства».

«При совершении преступления роли каждой из участниц были тщательно распределены. Жительницы региона оказывали помощь в поиске потенциальных жертв, занималась оформлением на них заграничных паспортов, Шенгенских виз, приобретением авиабилетов. Их преступная деятельность была доказана в ходе следствия и ранее они уже были привлечены к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

«По версии следствия, для прибывавших на территорию Испании ни о чем не подозревавших и надеявшихся на получения достойной работы девушек обвиняемая организовывала встречу в аэропорту, после чего их привозили в арендованную квартиру. Далее, волжанка сообщала девушкам о наличии у них мнимого долга, который они должны были отрабатывать в барах, подсаживаясь к посетителям мужского пола, ведя с ними беседы и, в случае желания посетителя, оказывая им услуги интимного характера. При этом обвиняемая применяла в отношении девушек психологическое давление, забирала у них заграничные паспорта, тем самым незаконно удерживая их за границей и лишая возможности свободного передвижения», - сообщили в ГУ МВД.

Россиянка была объявлена в международный розыск. Ее задержали весной 2016 года в Мадриде и экстрадировали в РФ.