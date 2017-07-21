Россиянка, чьи останки нашли в Валенсии после пожара, была убита

Вскрытие показало, что 32-летняя гражданка России, чьи останки были обнаружены в Валенсии несколько дней назад, была убита. По данным испанских СМИ, предполагаемый убийца уже задержан.

Как ранее сообщала Noticia.ru, останки россиянки были найдены в минувшее воскресенье после пожара в доме №29 по улице Маркес-де-Санете в Валенсии. По словам представителя правительства Испании в регионе Хуана Карлоса Морагеса, труп нашли в комнате, где возникло возгорание.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные удары по голове. По подозрению в убийстве задержан мужчина, который, по мнению следователей, умышленно совершил поджог, чтобы скрыть следы убийства.

Известно, что у россиянки остался семилетний сын.