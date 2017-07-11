Россиянину вернули угнанную в окрестностях Таррагоны BMW X6

Россиянину вернули угнанную в Камбрильсе (Таррагона) BMW X6, пишет ежедневник Diari de Tarragona. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Владелец автомобиля оставил его открытым и решил пойти искупаться. Приближенные к следствию источники отмечают, что мужчина мог находиться под воздействием алкоголя. Мимо проходили четверо молодых испанцев, которые заметили, что дверь не заперта, проникли в салон, вытащили кошелек и нашли в нем копию ключа от машины. Тогда они опустошили кошелек, оставив только документы и пару банковских карт, и бросили его на улице.

Один из местных жителей стал свидетелем происходящего и сообщил об увиденном в экстренные службы. Прибывший на мест наряд Автономной полиции Каталонии в штатском установил личность пострадавшего и принял у него заявление. Автовладелец рассказал, что оставил машину открытой по неосторожности. Найдя кошелек, он недосчитался 2 600 рублей и копии ключа. Полицейские оповестили об инциденте всем постам, и через несколько часов BMW был замечен движущимся в сторону Салоу. Около часа ночи стражи порядка увидели на дороге фургон с двумя пассажирами, который ехал рядом с автомобилем с российскими номерами. В нем также находились два человека.

Патрульные остановили обе машины и определили, что модель, цвет и номерные знаки джипа соответствуют данным угнанного автомобиля. Кроме того, у одного из угонщиков были обнаружены 2 600 рублей наличными.

Агенты Автономной полиции Каталонии задержали четверых злоумышленников по обвинению в хищении имущества из салона автомобиля, а также в его угоне. Одному из них также инкриминируется "узурпация гражданского состояния": правонарушитель попытался представиться кубинцем, показав фальшивый паспорт. В реальности он также оказался гражданином Испании. У двоих задержанных ранее не было проблем с полицией, в то время как насчету двух других уже 24 и 11 делопроизводств в связи с преступлениями против имущества. Все четверо были переданы в распоряжение судьи, который отпустил на свободу с обвинениями троих. Четвертого, несмотря на 18-летний возраст, направили в центр для несовершеннолетних в Толедо в связи с предыдущими эпизодами.