Россиянина подозревают в инсценировке ограбления дома в Аликанте

Гражданская гвардия задержала в муниципалитете Эль-Кампельо (Аликанте) гражданина России, которого подозревают в имитации ограбления дома. По версии следствия, мужчина инсценировал ограбления шале, чтобы присвоить себе 90 тысяч евро, взятые им в долг у соотечественника.

В доме были найдены семь единиц огнестрельного оружия. По одной из версий, россиянин - 59-летний мужчина, проживающий в населенном пункте Да-Нуса, специально оставил их здесь, чтобы пустить полицию по ложному следу. Сообщение об ограблении также поступило него. Прибывшим в шале агентам обстоятельства кражи показались весьма странными: воры забрались в дом, взяли несколько ювелирных изделий, 60 тысяч евро наличными, но не тронули оружие и боеприпасы. Сам россиянин при ограблении не пострадал. А оружие и деньги, по его словам, принадлежат его другу, который находится в России. Экспертиза установила, что один карабин - краденый, а остальное оружие вообще не зарегистрировано на территории Испании.

Предполагаемый владелец оружия - 66-летний россиянин. По версии следствия, он не спешил возвращаться в Испанию, опасаясь судебного преследования. Но когда прилетел, был также задержан. Обоим предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, а первому - еще и в имитации ограбления.