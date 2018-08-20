Россиянин умер на экскурсии в Испании

63-летний россиянин отправился в пеший поход по горному маршруту. По предварительным данным, пожилой турист не выдержал нагрузки и скончался от переутомления. По словам свидетелей, во время экскурсии мужчина остановился, а затем упал. Прибывшие на место происшествия спасатели попытались провести реанимационные мероприятия, однако вернуть туриста к жизни им не удалось. Его тело было эвакуировано на вертолете.