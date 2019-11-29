Россияне строят в Аликанте отель для спортсменов

Предприниматель из России приступил к строительству в местечке Педрегер (Аликанте) отеля Elite Sport Point, ориентированного на спортсменов.
Как сообщают местные СМИ, четырехзвездочная гостиница с видом на море расположится на возвышенности. Она будет состоять из 46 номеров, тренажерного зала площадью 500 квадратных метров, спа-комплекса, круглогодичного бассейна.
Особенность отеля - в его расположении. Он находится рядом с физиотерапевтической клиникой Syncrolab, которая стала первым проектом российского инвестора.
Строительство отеля планируется завершить через полтора года.Темы: Русская Испания Аликанте Бизнес