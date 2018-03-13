Россияне стали реже обращаться в испанские консульства за визой

Испанские консульства заработали в 2017 году 80,2 миллиона евро на выдаче виз, что на 2,6% меньше, чем в 2016-м, и на 7,6% меньше, чем в 2015 году. Одной из причин сокращения стало уменьшение туристического потока из России.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел Испании, общая сумма доходов консульств в прошлом году составила 89,9 млн евро, продолжив тенденцию к снижению. В 2015 году эта цифра составляла 98,5 млн евро, в 2016 – 94,1 млн.

Значительная часть доходов испанских консульств приходится на Россию, поэтому сокращение числа российских туристов сказалась на финансах. Так, по данным испанских властей, в 2016 году консульство в Москве выдало 430 тысяч виз и заработало 16,5 млн евро. Рекорд по количеству выданных в России испанских виз был зарегистрирован в 2013 году, когда оно превысило 1 миллион.