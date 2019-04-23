Россияне открыли в Испании кружок по нейротехнологиям

Российская компания BiTronics Lab открыла кружок по нейротехнологиям в образовательном центре "Глагол" в городе Сан-Педро-де-Алькантара.
Здесь школьники будут изучать физиологию человека, основы программирования и робототехники. А помогут им в этом специальные образовательные инструменты, производством которых и занимается компания. Они позволяют считывать биологические сигналы человека, например, мышечную и мозговую активность, а также изучать основы создания интерфейсов "мозг-компьютер". Полученные навыки можно использовать для анализа бионейросигналов человека, текста, звука, разработки компьютерного зрения, оценки психоэмоционального состояния, прототипирования экзоскелетов и протезов.
Кружок рассчитан на несколько групп по 10 человек. Кроме того, компания BiTronics Lab собирается проводить в Испании выездные проектные школы и международные конкурсы.Темы: Русская Испания Наука