Россияне не обращались в посольство в связи с пожарами на Канарах

Граждане России не обращались в посольство РФ в Испании в связи с сильным лесным пожаром на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении диппредставительства в Twitter.
"С большим сочувствием следим за происходящим на испанском острове Гран-Канария, - отметили в посольстве. - Держим постоянную связь с почетным консулом России в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Гонсало Парада Сантана».
"На текущий момент обращений со стороны наших соотечественников в связи с пожаром не поступало", - добавили в диппредставительстве.
Источник: ТАССТемы: Русская Испания Лас Пальмас де Гран Канария