Россияне лидируют по росту турпотока в Испании

Представители Turespaña на Московской международной туристической выставке MITT, проходящей на этой неделе, отметили большие перспективы развития сотрудничества в сфере туризма с Россией. Число российских туристов, посетивших Испанию, в прошлом году выросло на 14%. По прогнозам, основанным на данных авиакомпаний и туроператоров, в этом году тенденция к росту сохранится, и число туристов из России возрастёт ещё на 10-20%.

В Turespaña добавили, что российский турист является желанным гостем в Испании, благодаря платёжеспособности и длительному сроку пребывания, по сравнению с другими иностранцами. Жители России тратят в Испании почти на 50% больше, чем среднестатистический иностранный турист. К тому же, срок пребывания россиян в Испании в среднем составляет 9 дней, в то время как общий средний показатель не превышает недели.

Больше всего доходов от путешественников из России получает Каталония – на эту автономную область приходится почти две трети туристов. Помимо Барселоны, которая представляет собой, в первую очередь, направление для культурного туризма, популярностью среди русских пользуются пляжи Коста-Брава и Коста-Дорада. За Каталонией следует Валенсия (15,34% туристов из России) и Мадрид (7,96%).

Отмечается также, что российские туристы проявляют особый интерес к медицинскому и гастрономическому, в особенности винному туризму.