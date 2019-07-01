Россияне хотели бы жить в Испании и работать удалённо

Большинство россиян, если бы у них была возможность работать удалённо, выбрали бы для жизни Испанию или Италию.
Аналитики портала Aviasales опросили тысячу человек. У респондентов спросили, какую страну для проживания они бы выбрали, если им предложили удалённую работу. Большинство назвали Италию (20%) и Испанию (17%). На третьем месте - Таиланд (10%). Эти страны привлекают россиян климатом, морем (или океаном), фруктами.
Впрочем, 5% опрошенных заявили, что остались бы в России.Темы: Русская Испания