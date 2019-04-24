Россиянам запретят привозить домой хамон?

Россиянам могут запретить привозить из-за границы молочную и мясную продукцию, в том числе испанский хамон. Даже для себя.
С соответствующим предложением к вице-премьеру Алексею Гордееву обратилась Национальная мясная ассоциация, в которую входят «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». Речь идет о запрете «на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования», пишут «Ведомости».
Минсельхоз и Россельхознадзор инициативу поддержали, отмечает издание со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Николая Власова. Запрет объясняют тем, что якобы с этими продуктами растет риск «заноса через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных из-за рубежа».
Сейчас, несмотря на санкции, россияне для личного пользования могут ввозить в страну до 5 кг продуктов животного происхождения в заводской упаковке. Но скоро, вероятно, запретят и это.Темы: Русская Испания Туризм