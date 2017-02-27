Россия проверит военный объект в Испании

Российские специалисты с 27 февраля по 2 марта будут инспектировать военный объект на территории Испании. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, проверка осуществляется в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.