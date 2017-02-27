Россия проверит военный объект в Испании

Российские специалисты с 27 февраля по 2 марта будут инспектировать военный объект на территории Испании. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, проверка осуществляется в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь района будет охватывать до 18 тыс. кв. км.
Российские инспекторы посетят полигоны, получат брифинги от командования формирований и воинских частей, а также о проводимых учениях на северо-западе Испании.Темы: Русская Испания