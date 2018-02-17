Россия откроет четыре избирательных участка в Испании

Граждане России, живущие в Испании, в день президентских выборов 18 марта смогут проголосовать на четырех избирательных участках, кроме того, будет организовано досрочное голосование в различных испанских регионах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский центр науки и культуры в Мадриде, непосредственно в день выборов голосование будет проходить в здании посольства РФ в Мадриде, в здании генконсульства в Барселоне, в офисе почетного консула России в Севилье и в офисе почетного консула в Адехе (Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова).

Кроме того, планируется организовать досрочное выездное голосование в Сан-Себастьяне, Виго, Малаге, Марбелье, Аликанте, Валенсии, Пальме-де-Майорке и Рокетас-де-Мар. Граждане РФ, живущие в Андорре, смогут досрочно проголосовать в столице этого княжества Андорра-ла-Велья.