Россия экстрадирует криминального авторитета Таро в Испанию

Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как Таро, будет экстрадирован в Испанию. 9 апреля он вышел из колонии в Оренбургской области, но сразу был снова задержан.

Таро задержан как лицо без гражданства на основании международного уведомления о розыске и аресте «для обеспечения выдачи компетентным органам Королевства Испания», - заявили агентству РИА Новости в МВД. При этом в ведомстве напомнили, что в 2018 году было принято решение о «нежелательности его пребывания в России». "Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится работа по нейтрализации негативного влияния на криминогенную обстановку в Российской Федерации лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии", - объяснили в МВД.

По версии следствия, Ониани совместно с несколькими сообщниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вечером 18 марта 2009 года на Смоленской площади в Москве похитил столичного бизнесмена. Его привезли в один из ресторанов, где по указанию Ониани жестоко избили бейсбольной битой. Следствие утверждает, что за освобождение предпринимателя потребовали у его родственников 500 тысяч долларов. Как установила прокуратура, после похищения потерпевшего трое суток удерживали в специально арендованной квартире.

Получив 21 марта 2009 года часть выкупа в 218 тысяч долларов, обвиняемые освободили пострадавшего. После этого они, по версии следствия, потребовали от предпринимателя заплатить им оставшуюся часть выкупа. Тогда потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Вскоре подозреваемых задержали. Ониани был приговорен к 10 годам заключения, но позднее добился снижения срока на два месяца.

Представители колонии характеризовали его как злостного нарушителя режима, который имеет 253 взыскания, за них его не раз помещали в ШИЗО и карцер. ФСИН отмечала, что Ониани в культурно-массовых мероприятиях не участвовал, отказался от работ по благоустройству колонии, в свободное время к самообразованию и просвещению не стремился, общественно-полезной деятельностью не занимался. Указывалось, что в общении с представителями администрации Ониани вел себя нагло, некорректно, высказывал недовольство режимом содержания. Его характер описывали как малообщительный, скрытный, наглый, хитрый.