Российскую чиновницу проверят на наличие незадекларированной недвижимости в Испании

Как следует из обращения к и.о. прокурора Урая Павлу Туманскому, чиновница должна была указать в декларации за 2017 год не только свои доходы, но и доходы супруга и детей (брак был расторгнут в ноябре 2017 года), сообщает издание «Правда УрФО». Однако в документе, опубликованном на официальном сайте органа местного самоуправления, отражены только сведения об активах и доходах самой Натальи Коркиной и ее детей. По информации, направленной в прокуратуру, запросов о данных для отражения в декларации в адрес бывшего супруга от чиновницы не поступало. Кроме того, прокуратура изучит вероятное отсутствие в декларации Натальи Коркиной за 2018 год сведений о перечисляемых в ее адрес алиментах.

Наконец, в обращении содержится информация о не указанном в соответствующих графах декларации наличии таймшера (права одного из владельцев многовладельческой собственности на ее временное использование) в Торре Кала Пи на испанском острове Майорка. Как указано в заявлении, все члены бывшей семьи Натальи Коркиной являются собственниками 1/52 доли недвижимой собственности клуба Onagrup Vacations (по 1/208 на каждого члена семьи).