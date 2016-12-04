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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Российский предприниматель построит в Каталонии пятизвездочный отель

          Российский предприниматель построит в Каталонии пятизвездочный отель

          21:32 04.12.2016

          Вмешательство маркиза Алелья Хуана Пелаэса сыграло ключевую роль в благополучном завершении переговоров о покупке зданий имения Каль-Гобернадор (Алелья, провинция Барселона), которые российский предприниматель Вадим Сухарев вел с банковским агентством недвижимости в течение трех лет. Как сообщает La Vanguardia, в мае прошлого года его компания Alebian XXI уже приобрела часть садов имения и пыталась договориться о покупке зданий. Предполагаемый размер инвестиций в них составит более 20 миллионов евро. Предприниматель намерен превратить объект в отель на 90 номеров.

          Вышеупомянутое имение не эксплуатируется с 2000 года и сильно пострадало от действий вандалов. Впрочем, компания Сухарева уже начала реконструкцию садов, которые были приобретены за 1,2 миллиона евро, чтобы вернуть им былое великолепие. С целью сдвинуть переговоры с мертвой точки в дело вмешался мэр города Андресу Франсиско, который обратился за помощью к маркизу Алелья Хуану Пелаэсу. Пелаэс – известный адвокат и эксперт в ведении переговоров подобного рода. Ему удалось уговорить нынешних владельцев совершить сделку, от которой они до этого момента отказывались без объяснения причин. 

          После формального завершения операции будет рассмотрен план усовершенствования города, который должен быть одобрен городской администрацией. Продлиться этот процесс может до осени 2017 года. Впоследствии процедуру одобрения должен будет пройти проект расширения проспекта Мария-Эстрада, которое может быть завершено за два года. Таким образом, новый роскошный отель может начать свою работу в 2020 году. Историческое здание полностью находится под защитой как архитектурный памятник. Единственное исключение составляют два надстроенных в 50-е годы прошлого века этажа, которые могут быть снесены. По словам Франсиско, отличительной чертой новой пятизвездочной гостиницы станет ее предложение в сфере гидротерапии. 

          Общая площадь имения Каль-Гобернадор превосходит по масштабам парк Цитадели в Барселоне: оно занимает 4,2 гектара земли, а суммарная площадь построек составляет 4 553 квадратных метра. Имение носит статус объекта локального интереса. На его территории расположено несколько спортивных кортов и озеро.

          Темы: Русская Испания  Барселона Бизнес Туризм Недвижимость

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