Российский МИД подтвердил встречу Борреля и Лаврова в Мадриде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Мадрид 6 ноября. Как подтвердили в российском МИД, в ходе визита он встретится со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

Неделю назад Боррель также объявил о намечающемся визите Лаврова с целью «проведения двусторонней рабочей встречи».

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что Лавров отправляется в Мадрид по приглашению испанской стороны. Отмечается, что переговоры затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене по наиболее актуальным проблемам мировой политики. Министры обсудят состояние отношений между Россией, ЕС и НАТО, вопросы стратегической стабильности, ближневосточный конфликт, ситуацию в Сирии, Ливии и Украине. Также главы внешнеполитических ведомств собираются коснуться вопросов гуманитарного и культурного сотрудничества, в том числе перспектив проведения перекрёстного года науки и образования, намеченного на 2019-2020.

Дабы придать импульс российско-испанскому диалогу, планируется согласовать план политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на ближайшие два года.