Российский дипломат и адвокат встретились с задержанным в Испании программистом

Российский программист Станислав Лисов, задержанный в Испании по подозрению в разработке компьютерного вируса, смог увидеться с представителем посольства РФ и адвокатом. Сейчас Лисов находится в пенитенциарном центре в провинции Мадрид, куда он был переведен из Барселоны.

Как сообщает агентство РИА Новости, с Лисовым встретились заведующий консульским отделом посольства России в Испании Андрей Константинов и адвокат Олег Губарев. Андрей Константинов сообщил, что Станислав Лисов будет находиться под стражей до вынесения судом решения, удовлетворять или нет запрос на его экстрадицию в США. Дипломат отметил, что жалоб у заключенного на условия содержания нет, он может звонить по телефону и пользоваться услугами тюремного врача, ему предоставлено трехразовое питание. В ближайшее время в пенитенциарном центре Лисова навестит супруга. Адвокат Олег Губарев, в свою очередь, отказался комментировать итоги встречи. Он лишь отметил, что дополнительные документы, которые ранее были запрошены испанским судьей в США, пока не пришли.

Лисова задержали в аэропорту Барселоны, когда он приехал отдать взятую в аренду машину. Как выяснилось позже, россиянина подозревают в разработке вируса NeverQuest, который дает доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Утверждается, что Станислав Лисов является «одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США.