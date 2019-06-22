Российский бомбардировщик приблизился к испанскому авианосцу в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на испанскую газету La Razón. По данным издания, российский самолет пролетел рядом с авианосцем «на относительно низкой скорости» и небольшой высоте. Судно обнаружили радары испанского авианосца, однако пилот не стал применять никаких мер, так как маневры, выполняемые пилотом, не считались опасными, отмечает газета. Кроме прочего, издание показало видеокадры, на которых запечатлены бомбардировщик и авианосец.Темы: Русская Испания