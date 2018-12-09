Российские теннисисты тренируются в Испании

Многие теннисисты из России выбирают для тренировок Испанию, где их ждёт тёплая погода и возможность тренироваться на открытых кортах круглый год.

Ещё в начале 2000-х российские теннисисты нередко предпочитали испанские теннисные клубы для подготовки к турнирам. В центрах провинции Валенсия занимались Марат и Динара Сафины, Игорь Андреев и Мария Кириленко. Светлана Кузнецова обосновалась в Барселоне, а Мария Шарапова выбрала Академию тенниса Equelite в Вильене (Аликанте).

Испания продолжает привлекать российских теннисистов, и сейчас их излюбленным местом стала Барселона. В каталонской столице живут и тренируются 11-я ракетка мира и чемпион Masters Карен Хачанов, а также Андрей Рублёв, который занимает 68 место в рейтинге ATP. Оба российских спортсмена готовятся к сезону 2019 года, который они планируют начать с открытого турнира Qatar Open 250 в Дохе.

В Мольет-дельс-Вальс (Барселона) под руководством Карлоса Мартинеса тренируется Маргарита Гаспарян, которая вернулась на корт после трёх операций на колене и поднялась с 1115 на 92 строчку в мировом рейтинге среди женщин. Вместе с Гаспарян в клубе занимается и Дарья Касаткина, которая входит в мировой топ-10, а прошлый сезон завершила чемпионским титулом на Кубке Кремля.