Российские корабли вернулись в Сеуту

Корабли российского флота зашли в порт Сеуты после трёхлетнего перерыва, связанного с полемикой вокруг событий в Сирии. Три корабля сделали остановку на североафриканском побережье с 9 по 11 ноября для снабжения продовольствием и отдыха экипажа.

В Сеуте пришвартовались крейсер «Маршал Устинов», буксир СБ-406 и танкер «Дубна», на борту которых в общей сложности находится 700 членов экипажа.

В администрации порта поприветствовали возобновление захода российских кораблей в Сеуту, отметив благоприятное влияние на экономику города.

С 2010 по 2016 год российские корабли 60 раз заходили в порт Сеуты. Администрация порта приводит данные о 10 тысячах моряков с российских судов, которые оставили в городе-эксклаве около 4,5 млн евро.

В октябре 2016 года испанское правительство попросило российские власти отозвать запрос о прибытии в порт авианосной группы, которая была предположительно направлена для поддержки ударов по сирийскому Алеппо. После этого вплоть до 9 ноября 2018 года российские корабли не появлялись в порту Сеуты.