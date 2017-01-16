Российские и испанские политики дали высокую оценку отношениям между странами

В ходе прошедшего в Москве Гайдаровского форума-2017 российские и испанские политики отметили благоприятное состояние двусторонних отношений между государствами несмотря на существующее напряжение между Кремлем и Западом. "Россия и Испания не имеют двусторонних проблем. Более того, в отличие от других стран, мы не думаем, что РФ представляет опасность для всего мира", - цитируют испанские информагентства слова Эмилио Ламо де Эспиносы, председателя Королевского института Элькано.

В ходе форума участники обсудили историю и нынешнее состояние двусторонних отношений, начало которым было положено еще в XVII веке, когда обе страны были империями. В роли модератора выступил последний советский и первый российский посол в Испании Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел. По его словам, "на сегодняшний день отношения достигли зрелого состояния, однако необходимо приложить дополнительные усилия для того, чтобы эта динамика сохранялась и в других секторах, в особенности в экономическом".

В свою очередь, Ламо де Эспиноса отметил, что "Россия - великая держава, а Испания – нет". Он считает, что немногие трудности в отношениях Мадрида и Москвы на самом деле носят многосторонний характер, в силу которого у испанского правительства нет иного выхода, кроме как поддерживать своих западных партнеров. В качестве примера он упомянул санкции, примененные по отношению к РФ вследствие событий на Украине. Эксперт признал, что эмбарго на ввоз продукции европейского производства серьезно повредило испанской экономике: объем экспорта на российский рынок сократился более чем на 35%. "Россия слишком велика для Европы: ее нельзя ни проигнорировать, ни поглотить. Несмотря на плохие отношения между Москвой и Брюсселем, у нас нет иного выхода, кроме как понять друг друга", - подчеркнул Ламо де Эспиноса. Он также отметил, что страны обязаны сотрудничать в таких областях, как борьба с терроризмом.

Аналогичное мнение высказал и заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков. Он отметил, что Евросоюз многое потерял в результате санкций и контрасанкций, так как они привели к исчезновению тысяч рабочих мест. Мешков также напомнил, что в октябре прошлого года некоторые западные страны оказали давление на Испанию, когда российские корабли намеревались сделать остановку в ее портах на пути в Сирию. Эти государства замминистра назвал "подельниками ИГИЛ". "Несмотря на это, мы высоко ценим разумную и взвешенную позицию Испании, которая напрямую не отказала российским кораблям в причале", - подчеркнул Мешков.