Российские депутаты предпочитают недвижимость в Испании

Восемь депутатов Госдумы РФ владеют недвижимостью в Испании, что делают эту страну самой популярной среди народных избранников (кроме самой России). На втором месте - Болгария.

В пятницу на сайте Госдумы были размещены данные деклараций о доходах и имуществе депутатов. 22 из них являются владельцами зарубежной недвижимости.

Депутат от "Справедливой России", бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев с супругой владеют участком и домом в Испании, отмечает ТАСС. Супруга справоросса Вадима Белоусова, лишенного депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о крупной взятке, задекларировала квартиру и участок в этой стране.

У единоросса Аркадия Пономарева в собственности находятся три квартиры в Испании. Другой единоросс - Александр Брыксин - указал в общей с женой долевой собственности квартиру и машиноместо в Испании. Дом в этом государстве есть также у супруг единороссов Николая Валуева и Умахана Умаханова.

Единороссы Андрей Барышев и Константин Затулин также указали, что владеют квартирами в Испании.