Российская компания Tranio инвестирует в строительство многоквартирного дома в Барселоне

Tranio — российская компания, работающая на рынке зарубежной недвижимости,— совместно с местным девелопером инвестировала в строительство многоквартирного дома в Эшампле — одном из центральных районов Барселоны. Об этом “Коммерсанту” сообщил владелец Tranio Георгий Качмазов.

Как пишет издание, Качмазов отказался называть своего партнера, но отметил, что проект (строительство 1,2 тыс. квадратных метров) на 50% финансируется испанским банком. По словам Качмазова, сейчас Tranio создает фонды коллективных инвестиций в девелоперские проекты за рубежом, включая Испанию. Первый фонд объемом 5 млн евро планируется запустить до конца 2017 года.