Роспотребнадзор не советует беременным лететь в Испанию

В случае возникновения симптомов заболевания следует сразу обратиться к врачу, рассказав о своем присутствии на неблагополучной по листериозу территории, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Ранее сообщалось о крупной вспышке листериоза в Испании. Минздрав страны подтвердил 150 случаев заболевания. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

"При появлении любых симптомов инфекционного заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. А при развитии заболевания после возвращения с отдыха при обращении к врачу необходимо обязательно указать свое присутствие на неблагополучной по листериозу территории. Отдельное внимание важно обратить беременным или планирующим в ближайшее время беременность женщинам - листериоз может спровоцировать инфицирование плода и выкидыши. В таком случае стоит воздержаться от поездок в места, где зарегистрирована вспышка листериоза", - сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что инфекция не передается от человека к человеку и заразиться им можно различными путями. В частности, через инициированную грызунами пищу. Инкубационный период заболевания может составлять от 3 до 45 дней. Основными признаками наличия острой формы является высокая температура, головные боли и боли в мышцах. Часто листериоз похож на ангину или менингит.

"В качестве профилактики листериоза в первую очередь нельзя употреблять в пищу сырое молоко и мясо, воду из сомнительных источников. При выборе продуктов питания следует отдавать предпочтение пищи, прошедшей термическую обработку, риски могут составлять рассольные сыры и сыровяленые мясные продукты. При выборе жилья необходимо обращать внимание на благоустройство и отсутствие грызунов", - сообщили в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, в России заболеваемость листериозом по итогам 2018 года составила 0,05 случая на 100 тыс. населения, в Евросоюзе данный показатель в 15 раз выше с тенденцией к росту.

В связи с санкционным режимом мясные продукты из Испании в РФ не поступают, однако Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля за продукцией в обороте.