Рейс Петербург-Аликанте отменили по техническим причинам

Рейс испанской авиакомпании Vueling из Петербурга в Аликанте был отменен по техническим причинам, сообщает “Фонтанка” со ссылкой на пассажиров.

Самолет должен был вылететь в Испанию в субботу утром. "Уже в час ночи мы увидели, что самолет не прилетел из Испании в Пулково и заподозрили неладное. Приехали в аэропорт к 2 часам ночи и услышали объявление об отмене. Лишь спустя несколько часов удалось найти представителя авиакомпании, который объяснил, что рейс отменен по технической причине", – цитирует издание одного из пассажиров.

Добраться до Испании пассажиры смогут только на следующий день. Представители Vueling пообещали взять на себя все расходы.