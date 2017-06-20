Регистраторы Испании и России обменялись опытом

По приглашению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии столичный Росреестр принял делегацию представителей Коллегии регистраторов Королевства Испания во главе с ее руководителем Гонсало Агилера Анегоном.

Как сообщает пресс-служба Росреестра, руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов рассказал испанским партнерам об основных направлениях деятельности ведомства, последних изменениях в учетно-регистрационной сфере, в частности, о реализации вступившего в силу с 1 января 2017 года закона «О государственной регистрации недвижимости»:

«Нововведения в первую очередь направлены на то, чтобы минимизировать административные барьеры и максимально облегчить для населения и юридических лиц процедуры, связанные с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрацией прав», - пояснил Игорь Майданов.

В свою очередь, испанские коллеги проинформировали о регистрационной системе Испании. Так, в работе российского и испанского ведомств много общего: использование электронной подписи при оформлении документов, вопросы приоритета ранее зарегистрированных прав, проведение правовой экспертизы на наличие обременений в отношении объекта недвижимости и др.

Особый интерес испанских гостей вызвал вопрос создания Единого государственного реестра недвижимости и опыт внедрения электронных технологий для упрощения предоставления государственных услуг в российской столице.

Внимание также было уделено и программе реновации жилищного фонда, которую проводит Правительство Москвы. Руководитель Коллегии регистраторов Королевства Испания Гонсало Агилера Анегон отметил, что в мировой практике отсутствует подобный опыт расселения, когда вместо технически устаревших домов городским жителям предлагают новые комфортабельные. Проект, по его словам, уникальный, учитывая планируемые объемы предоставления жилья и регистрации прав на него для населения.

По итогам встречи выражено взаимное стремление к дальнейшему обмену опытом.

Испанская делегация также посетила Центр предоставления услуг района Строгино в Северо-Западном административном округе города Москвы для ознакомления с работой универсальных специалистов, которые принимают документы в сфере деятельности Росреестра.