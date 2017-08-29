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          Новости Испании » Новости » Русская Испания » Разлученный с сыном испанец рассказал о своей борьбе с российской судебной системой

          Разлученный с сыном испанец рассказал о своей борьбе с российской судебной системой

          08:40 29.08.2017

          Житель Галисии и гражданин Испании Хавьер С.В. обратился в министерства юстиции и иностранных дел с просьбой о содействии в ходе дела, по итогам которого он может окончательно потерять родительские права в отношении своего пятилетнего сына Мигеля. На данный момент их действие временно приостановлено в превентивном порядке. Как сообщает газета 20 Minutos, ребенок живет вместе с матерью, россиянкой Валентиной, в городе Мыски. Бывшие супруги поженились в сентябре 2010 года и расторгли брак в марте 2015-го.

          "Если меня лишат родительских прав, она сможет поменять имя и фамилию моему сыну. Она хочет стереть меня из его памяти", - заявил Хавьер в одном из интервью. По словам отца, сейчас он находится в крайне уязвимом положении и не имеет возможности видеть мальчика. Вышеупомянутая мера по ограничению прав была предпринята после того, как бывшая жена Хавьера подала ряд исков против него. Окончательное решение будет вынесено в ходе судебного заседания, намеченного на март следующего года. 

          "Я хочу, чтобы мне гарантировали соблюдение права на встречи с ним, чтобы он мог приехать в Испанию и познакомиться со своей испанской семьей. Самое печальное, что наше законодательство не позволяет мне подать на родине иск в связи со всем происходящим", - сожалеет Хавьер. По его словам, национальные власти приняли его сторону: в Россию было направлено официальное письмо, которое не получило ответа, однако дальнейшие шаги в этом направлении не предпринимались. 5 июня министр иностранных дел Альфонсо Дастис отправил Хавьеру послание, в котором отметил, что "ни один ребенок не должен быть лишен возможности общаться с отцом", и выразил беспокойство в связи с отсутствием реакции российской стороны. 

          Отец, который в последний раз видел сына в сентябре прошлого года во время трехчасового визита, заявляет о "беззащитности" испанцев за границей, в данном случае в России. "Они могут подать в суд на кого угодно в любой точке земного шара. Чтобы защитить себя, ты должен туда приехать. На месте тебе отказывают в этом праве, не предоставляя переводчика и не принимая доказательства, полученные за рубежом. По этой причине я заявил на Россию в Европейский суд по правам человека, который принял мой иск", - объяснил Хавьер. 

          Он также считает, что ребенок был зачат "незаконным и обманным путем" в ходе процедуры ЭКО, проведенной в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. "Я сдал биоматериал на месяц. Чтобы продлить срок его хранения, я должен был лично прийти в клинику и подписать разрешение. Бывшая жена сделала это, подделав мою подпись", - заявляет Хавьер. "Для этой дамы сын – не ребенок, а источник средств к существованию. Через него она пыталась получить ренту и купленную на ее имя квартиру в Испании", - отметил отец и подчеркнул, что никогда не поддавался на подобный шантаж. 

          О предположительно незаконной процедуре оплодотворения в июле 2015 года испанец сообщил в Следственный комитет Санкт-Петербурга, однако жалоба не была принята к рассмотрению. 

          25 сентября 2015 года суд Приморского района Санкт-Петербурга постановил, что ребенок имеет право общаться с родителями, бабушками и дедушками, сестрами и братьями и другими родственниками и что расторжение брака родителей не влияет на соблюдение этого права. В случае раздельного проживания родителей мальчик может общаться с каждым из них, даже если они живут в разных странах. Суд также отметил, что потенциальный моральный или физический вред от встреч с отцом не был доказан и что ребенок хочет с ним общаться. Таким образом, правосудие постановило, что Хавьер имеет полное право на участие в образовании маленького Мигеля и общение с ним. 

          Впрочем, 28 октября 2016 года суд города Мыски, где бывшая супруга испанца работает судебным исполнителем, наложил арест на имущество Хавьера и постановил заключить его под стражу за неуплату алиментов на сумму в 28 000 евро. Кроме того, экс-супруга подала еще ряд исков с целью лишить его родительских прав и помешать встречам и общению с ребенком. 

          "Русские журналисты сказали мне, что моя бывшая жена неприкосновенна в силу занимаемой должности. Россия – это полный бардак и битва Давида с Голиафом", - возмущается отец ребенка. Судебные решения на русском ему присылают на личную электронную почту на по итогам заседаний, проходящих без его присутствия. "Мне временно ограничили право видеться с ребенком и общаться с ним до мартовского суда. Я предоставил банковские документы, подтверждающие факт уплаты алиментов, я перевожу их каждый месяц. Это просто потрясающее злоупотребление служебным положением", - заявляет Хавьер. Он также отметил, что открыл в Испании счет в евро на имя своего сына и прикрепил к нему банковскую карту, чтобы мать могла пользоваться ею, однако россиянка неоднократно отказывалась ее получать.

          Потратив на тяжбы почти 200 000 евро, во время прошедшего 27 июля в Мысках судебного заседания испанец решил взять собственную защиту в свои руки. "Я сделал это, потому что все русские адвокаты работают плохо. Я направил из Испании ряд документов и прошений, чтобы к ним было применено Гаагское соглашение", - подчеркнул Хавьер. Ему удалось добиться того, что 16 августа бумаги были переданы испанским властям в переведенном виде. Это позволит ему защитить свои интересы и предоставить необходимые доказательства на родине. "Я не могу остановить товарный состав, но я могу заставить его сделать остановки на станциях "Испания" и "Министерство юстиции", где я могу защитить себя. Наконец-то я добился первой победы", - заключил отец.

          Темы: Русская Испания Общество

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