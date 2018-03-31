Растёт экспорт вина из Мурсии в Россию

За пять лет объём экспорта вина из Мурсии на российский рынок увеличился на 65%.

В прошлом году поставки вин из этого региона в Россию составили 3,31 млрд евро. В 2013 году этот показатель немногим превышал 2 млрд евро.

Таким образом, в настоящее время Россия занимает третье место в азиатском регионе по экспорту вин Мурсии вслед за Японией (6,3 млрд евро) и Китаем (6,2 млрд).

На российском рынке Мурсия, в свою очередь, входит в топ-5 испанских винодельческих регионов, уступая Малаге (11,3 млн евро), Валенсии (10,9 млн евро), Толедо (7,2 млн евро) и Сьюдад-Реаль (3,95 млн евро).

В соответствии с Планом продвижения продукции за рубежом присутствие Мурсии на рынке СНГ расширяется. Десять виноделен автономной области установили контакты с девятью импортёрами из России, Казахстана и Беларуси. В рамках этой инициативы были организованы визиты на винодельни Мурсии, и с потенциальными импортёрами были проведены многочисленные переговоры.

Около 80% вина, произведённого в Мурсии, поставляется на экспорт. На зарубежных рынках в 2017 году объём продаж вина достиг 178,5 миллионов евро, продемонстрировав рост на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.