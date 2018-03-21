Рахой поздравил Путина с победой

"Я хотел бы выразить вам мои искренние поздравления в связи с вашим переизбранием на президентских выборах в России и пожелать вам успехов в выполнении ваших обязанностей", - цитирует ТАСС поздравительную телеграмму.

"Будьте уверены, что вы найдете в правительстве Испании готовность укреплять и продолжать углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между нашими двумя странами", - говорится в сообщении. Рахой отметил, что сотрудничество имеет важное значение "для противостояния, в рамках строгого уважения международного права, таким важным вызовам", как терроризм или изменение климата.