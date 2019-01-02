Путин поздравил королевскую семью Испании с праздниками

Как сообщили в Кремле, в российский лидер направил «самые искренние пожелания счастья, благополучия и успехов королю Фелипе VI и королеве Летисии, а также другим членам королевской семьи и всем гражданам Испании».

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что в 2019 году «российско-испанские отношения дружбы и взаимоуважения будут развиваться в конструктивном ключе на благо народов двух стран и всей Европы».

Глава РФ направил письма с поздравлениями и другим европейским и мировым лидерам. В послании президенту Франции Эммануэлю Макрону Путин отметил потенциал двусторонних отношений, в письме канцлеру Германии Ангеле Меркель выразил надежду на продолжение сотрудничества по вопросам двусторонних отношений и мировой политики, а в поздравлении президенту США Дональду Трампу подчеркнул важность российско-американских отношений для стабильности и безопасности в мире.