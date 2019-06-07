Путин о Каталонии: «Ищут опять след России какой-то…»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Каталонии. По его словам, Испания должна сама решать этот вопрос, а Москва заинтересована в хороших отношениях с Мадридом.

"У нас с очень большим пиететом относятся к Испании и испанскому народу, истории...мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой. И вообще это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем нам это нужно? У нас 40% золотовалютных резервов в евро номинированы", - сказал Путин в ходе разговора с главами иностранных информагентств в рамках ПМЭФ. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"Ищут опять след России какой-то...Испания должна сама решить как существовать, в том числе с проблемными территориями, с Каталонией, страна Басков. Мы рассчитываем на то, что эти вопросы будут решены в ходе диалога и на основе принимаемых легитимных решений, в ходе дискуссии", - отметил президент.

По его словам, в целом Россия выступает за стабильность и сохранение территориальной целостности государств.