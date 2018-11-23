Проживающего в Испании владельца «Зимней вишни» объявили в розыск

Обвиняемый по делу о пожаре в Кемерове бывший гендиректор компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Соответствующее постановление было подписано 31 октября и вступает в силу в пятницу, сообщила журналистам адвокат Вишневского Нина Ревякина.

Адвокат объяснила, что постановление о розыске вступает в силу после вынесения решения о заочном аресте Вишневского и рассмотрения апелляционной жалобы на арест. В пятницу Кемеровский областной суд признал обоснованным решение первой инстанции о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Как сообщалось ранее, 1 ноября стало известно, что СК предъявил обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") Вячеславу Вишневскому - бывшему гендиректору "Кемеровского кондитерского комбината" (данная компания была основным владельцем зданий сгоревшего ТЦ). В тот же день Центральный районный суд вынес постановление о его заочном аресте. Обвиняемый, по данным следствия, проживает в Испании.

Источник: ТАСС